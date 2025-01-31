PixelSwap Fiyatı (PIX)
Bugün için canlı PixelSwap (PIX) fiyatı, 0.389406 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PIX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PixelSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 299.58K USD
- Gün içindeki PixelSwap fiyat değişimi +10.59%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PixelSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.03727947.
Son 30 gün içerisinde, PixelSwap / USD fiyat değişimi, $ +0.4533700242.
Son 60 gün içerisinde, PixelSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PixelSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.03727947
|+10.59%
|30 Gün
|$ +0.4533700242
|+116.43%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PixelSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
+10.59%
+17.72%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PixelSwap is a distinguished modular DEX built on the TON blockchain. Audited by a leading global agency, PixelSwap prioritizes smart contract security as a cornerstone of the project, demonstrating this commitment through significant advancements in security infrastructure. PixelSwap's innovative layered architecture supports a variety of algorithms, including weighted pools and LBP launches. Moreover, PixelSwap facilitates atomic transactions, enabling the execution of complex DeFi scenarios. We aspire to be one of the most secure projects in the DeFi space and to contribute to the overall security development of the TON ecosystem.
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