Plant Fiyatı (PLANT)
Bugün için canlı Plant (PLANT) fiyatı, 0.00104254 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.04M USD. PLANT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Plant Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 89.70K USD
- Gün içindeki Plant fiyat değişimi -32.51%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Plant / USD fiyat değişimi, $ -0.000502386565957137.
Son 30 gün içerisinde, Plant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plant / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000502386565957137
|-32.51%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Plant fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.44%
-32.51%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.
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|1 PLANT / AUD
A$0.0016784894
|1 PLANT / GBP
￡0.0008548828
|1 PLANT / EUR
€0.0010112638
|1 PLANT / USD
$0.00104254
|1 PLANT / MYR
RM0.00469143
|1 PLANT / TRY
₺0.0370831478
|1 PLANT / JPY
¥0.1626675162
|1 PLANT / RUB
₽0.107068858
|1 PLANT / INR
₹0.0902631132
|1 PLANT / IDR
Rp17.0908169376
|1 PLANT / PHP
₱0.061040717
|1 PLANT / EGP
￡E.0.0524814636
|1 PLANT / BRL
R$0.0063282178
|1 PLANT / CAD
C$0.0015012576
|1 PLANT / BDT
৳0.1266581846
|1 PLANT / NGN
₦1.621358208
|1 PLANT / UAH
₴0.043890934
|1 PLANT / VES
Bs0.05629716
|1 PLANT / PKR
Rs0.2904724948
|1 PLANT / KZT
₸0.55306747
|1 PLANT / THB
฿0.0359467792
|1 PLANT / TWD
NT$0.034299566
|1 PLANT / CHF
Fr0.0009487114
|1 PLANT / HKD
HK$0.0081109612
|1 PLANT / MAD
.د.م0.0104671016