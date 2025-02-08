Playahh App Fiyatı (PLAH)
Bugün için canlı Playahh App (PLAH) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PLAH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Playahh App Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 652.52 USD
- Gün içindeki Playahh App fiyat değişimi -59.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Playahh App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Playahh App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Playahh App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Playahh App / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-59.88%
|30 Gün
|$ 0
|-78.28%
|60 Gün
|$ 0
|-98.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Playahh App fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-59.88%
-84.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Playahh is a decentralized ecosystem on the Arbitrum network including Web3 Games, NFTs, and the Staking platform. At the core principle of Playahh lies the utility of NFTs. Unlike other NFTs, which often have a short-lived appeal and only cater to a small niche audience, Playahh believes in maximizing the potential, and real value of NFTs by integrating them into products in the ecosystem. Key Products and $Plah Token $Plah tokens are set to become an integral part of the Playahh ecosystem, serving as the primary currency for various exciting features. 📍Playahh NFT Mystery Boxes 📍Playahh Staking 📍Playahh Games
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