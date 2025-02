Playahh App (PLAH) Nedir?

Playahh is a decentralized ecosystem on the Arbitrum network including Web3 Games, NFTs, and the Staking platform. At the core principle of Playahh lies the utility of NFTs. Unlike other NFTs, which often have a short-lived appeal and only cater to a small niche audience, Playahh believes in maximizing the potential, and real value of NFTs by integrating them into products in the ecosystem. Key Products and $Plah Token $Plah tokens are set to become an integral part of the Playahh ecosystem, serving as the primary currency for various exciting features. 📍Playahh NFT Mystery Boxes 📍Playahh Staking 📍Playahh Games

Playahh App (PLAH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi