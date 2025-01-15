PLC Ultima Fiyatı (PLCU)
Bugün için canlı PLC Ultima (PLCU) fiyatı, 53.52 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PLCU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PLC Ultima Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 680.94 USD
- Gün içindeki PLC Ultima fiyat değişimi -6.05%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PLC Ultima / USD fiyat değişimi, $ -3.44980758568805.
Son 30 gün içerisinde, PLC Ultima / USD fiyat değişimi, $ -12.2078049600.
Son 60 gün içerisinde, PLC Ultima / USD fiyat değişimi, $ -8.3695057680.
Son 90 gün içerisinde, PLC Ultima / USD fiyat değişimi, $ -18.50907530825306.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3.44980758568805
|-6.05%
|30 Gün
|$ -12.2078049600
|-22.80%
|60 Gün
|$ -8.3695057680
|-15.63%
|90 Gün
|$ -18.50907530825306
|-25.69%
En güncel PLC Ultima fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.15%
-6.05%
-22.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The PLC Ultima blockchain is based on the Litecoin blockchain. Both are characterized by network stability, transparency and high transaction processing speed with the option of using the Segregated Witness protocol upgrade. The developers of PLC Ultima have expanded the functionality of the Litecoin blockchain and increased the scope of its application. The PLC Ultima blockchain uses the CryptoNight hashing algorithm used by Bytecoin and Monero. We have introduced a more equitable distribution of rewards among participants using minting, backed by smart contracts. Additionally, this solution has been tested for vulnerability to all types of attacks, including network separation, hacking attempts, blockchain tampering, keyspace attack, etc.
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|1 PLCU / IDR
Rp877,376.9088
|1 PLCU / PHP
₱3,142.1592
|1 PLCU / EGP
￡E.2,699.5488
|1 PLCU / BRL
R$323.796
|1 PLCU / CAD
C$76.5336
|1 PLCU / BDT
৳6,509.6376
|1 PLCU / NGN
₦83,105.3208
|1 PLCU / UAH
₴2,264.4312
|1 PLCU / VES
Bs2,836.56
|1 PLCU / PKR
Rs14,928.8688
|1 PLCU / KZT
₸28,407.3456
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฿1,857.144
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