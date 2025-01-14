Plian Fiyatı (PI)
Bugün için canlı Plian (PI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.98K USD. PI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Plian Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 302.38 USD
- Gün içindeki Plian fiyat değişimi -67.32%
- Dolaşımdaki arz: 1.02B USD.
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Gün içerisinde, Plian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plian / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-67.32%
|30 Gün
|$ 0
|-99.87%
|60 Gün
|$ 0
|-99.75%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Plian fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.29%
-67.32%
-73.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Plian (Previously PCHAIN) is setting out to take what they have learned through developing enterprise subchains for applications in a wide variety of fields and focus it into a highly scalable, multichain smart contract platform and decentralized finance (DeFi) toolset that satisfies all the requirements of public and enterprise DeFi while also simplifying integration. This strategy will be accomplished by developing tools for simplifying smart contract and DApp deployment, adding on-chain oracles as well as creating novel technologies for adding programmable liquidity to further simplify integrating with Plian. As part of this new vision, Plian will be developing a familiar suite of tools that make testing, launching, and maintaining complex smart contracts simple with tools like Truffle and Waffle, while also releasing smart data and oracle mechanisms that increase the complexity of what is possible with smart contracts. Plian will also sponsor a community governed Decentralised Swap, Pizzap, to open the platform to cross-blockchain liquidity. This tool suite and platform will transform Plian into a massively scalable, interoperable, Solidity programmable, and near-instant blockchain for public and enterprise DeFi needs.
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