Plutus DPX Fiyatı (PLSDPX)
Bugün için canlı Plutus DPX (PLSDPX) fiyatı, 12.32 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PLSDPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Plutus DPX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.57 USD
- Gün içindeki Plutus DPX fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Plutus DPX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plutus DPX / USD fiyat değişimi, $ -2.6033626080.
Son 60 gün içerisinde, Plutus DPX / USD fiyat değişimi, $ +8.2262512640.
Son 90 gün içerisinde, Plutus DPX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -2.6033626080
|-21.13%
|60 Gün
|$ +8.2262512640
|+66.77%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Plutus DPX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-14.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
plsDPX is a liquid staking derivative of the veDPX token. Plutus allows users to convert their DPX to plsDPX so they may earn the underlying veDPX rewards while maintaining a liquid position through the plsDPX token. In exchange, the governance power of the underlying veDPX token is passed on to PLS holders. This allows PLS holders to vote on both general governance decisions as well as the DPX gauge allocation in the future. In addition, users are offered the option to stake their plsDPX on Plutus which earns them additional PLS rewards.
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|1 PLSDPX / AUD
A$19.8352
|1 PLSDPX / GBP
￡10.1024
|1 PLSDPX / EUR
€11.9504
|1 PLSDPX / USD
$12.32
|1 PLSDPX / MYR
RM55.44
|1 PLSDPX / TRY
₺436.9904
|1 PLSDPX / JPY
¥1,945.944
|1 PLSDPX / RUB
₽1,271.1776
|1 PLSDPX / INR
₹1,066.296
|1 PLSDPX / IDR
Rp201,967.1808
|1 PLSDPX / PHP
₱723.3072
|1 PLSDPX / EGP
￡E.621.4208
|1 PLSDPX / BRL
R$74.536
|1 PLSDPX / CAD
C$17.6176
|1 PLSDPX / BDT
৳1,498.4816
|1 PLSDPX / NGN
₦19,130.3728
|1 PLSDPX / UAH
₴521.2592
|1 PLSDPX / VES
Bs652.96
|1 PLSDPX / PKR
Rs3,436.5408
|1 PLSDPX / KZT
₸6,539.2096
|1 PLSDPX / THB
฿427.504
|1 PLSDPX / TWD
NT$406.4368
|1 PLSDPX / CHF
Fr11.2112
|1 PLSDPX / HKD
HK$95.8496
|1 PLSDPX / MAD
.د.م124.0624