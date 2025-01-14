Plxyer Fiyatı (PLXY)
Bugün için canlı Plxyer (PLXY) fiyatı, 0.02048474 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.86M USD. PLXY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Plxyer Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.21 USD
- Gün içindeki Plxyer fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 1.36B USD.
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Gün içerisinde, Plxyer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Plxyer / USD fiyat değişimi, $ +0.0001682288.
Son 60 gün içerisinde, Plxyer / USD fiyat değişimi, $ +0.0004056121.
Son 90 gün içerisinde, Plxyer / USD fiyat değişimi, $ -0.00026506310127266.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0001682288
|+0.82%
|60 Gün
|$ +0.0004056121
|+1.98%
|90 Gün
|$ -0.00026506310127266
|-1.27%
En güncel Plxyer fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? PLXYER (pronounced as Player) is a web3 game distribution platform for blockchain games with all-in-one features for Web3 developers and players. Experience a seamless integration of traditional and on-chain gaming, turnkey game creation tools, platform governance, a guild management portal, and an NFT marketplace with various P2P services. Our mission is to provide game creators with the best tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the ultimate gaming experience. What makes your project unique? The platform provides game creators with the tools and resources for launching and managing Web3 games while offering players the good gaming experience. History of your project. The project was founded in 2023 and was listed on BitMart on 16th June 2023. What’s next for your project? The Game portal for the project will be launched by the end of 20
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|1 PLXY / EUR
€0.0198701978
|1 PLXY / USD
$0.02048474
|1 PLXY / MYR
RM0.0923861774
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₺0.7267985752
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¥3.224298076
|1 PLXY / RUB
₽2.104807035
|1 PLXY / INR
₹1.7774608898
|1 PLXY / IDR
Rp335.8153561056
|1 PLXY / PHP
₱1.2010203062
|1 PLXY / EGP
￡E.1.03447937
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R$0.1247520666
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C$0.0292931782
|1 PLXY / BDT
৳2.489920147
|1 PLXY / NGN
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₴0.868552976
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Bs1.08569122
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Rs5.709097038
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