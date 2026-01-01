Bugünkü PLYR L1 Fiyatı

Bugünkü PLYR L1 (PLYR) fiyatı $ 0,00209762 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PLYR / USD dönüşüm oranı PLYR başına $ 0,00209762 şeklindedir.

PLYR L1, şu anda piyasa değeri açısından $ 580.320 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 276,79M PLYR şeklindedir. Son 24 saat içinde PLYR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02441299 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003936 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLYR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PLYR L1 (PLYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 580,32K$ 580,32K $ 580,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,57M$ 1,57M $ 1,57M Dolaşım Arzı 276,79M 276,79M 276,79M Toplam Arz 749.980.719,4092437 749.980.719,4092437 749.980.719,4092437

Şu anki PLYR L1 piyasa değeri $ 580,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLYR arzı 276,79M olup, toplam arzı 749980719.4092437. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,57M.