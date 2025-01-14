Pnuts for squirrel Fiyatı (PNUTS)
Bugün için canlı Pnuts for squirrel (PNUTS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 911.27 USD. PNUTS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pnuts for squirrel Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.90 USD
- Gün içindeki Pnuts for squirrel fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 702.04M USD.
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Gün içerisinde, Pnuts for squirrel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pnuts for squirrel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pnuts for squirrel / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pnuts for squirrel / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-78.36%
|60 Gün
|$ 0
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|90 Gün
|$ 0
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En güncel Pnuts for squirrel fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Peanuts (Symbol: PNUTS) is a community-driven meme coin designed to deliver both fun and poten al financial returns. Rooted in the spirit of humor and entertainment, PEANUTS aims to engage the community with a lighthearted approach while simultaneously crea ng opportuni es for significant price apprecia on. Built by the community, for the community, PEANUTS embodies the values of inclusivity, entertainment, and the power of viral market trends.
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