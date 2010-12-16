PNWR Token Fiyatı (PNWR)
Bugün için canlı PNWR Token (PNWR) fiyatı, 0.399312 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PNWR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PNWR Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 111.38 USD
- Gün içindeki PNWR Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PNWR Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PNWR Token / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, PNWR Token / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, PNWR Token / USD fiyat değişimi, $ -8.922000009628281.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Gün
|$ -8.922000009628281
|-95.71%
En güncel PNWR Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PNWR Token is a next-generation utility token designed to revolutionize eco-friendly logistics by integrating electric aviation and autonomous cargo solutions. Backed by leading partners in the electric aviation and automotive sectors, it enables seamless transactions for leasing electric drones and vans used in urgent deliveries. Offering rewards and discounts for token holders, PNWR Token aims to partner with over 15,000 businesses globally, fostering a greener and more efficient logistics network.
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|1 PNWR / AUD
A$0.64289232
|1 PNWR / GBP
￡0.32743584
|1 PNWR / EUR
€0.38733264
|1 PNWR / USD
$0.399312
|1 PNWR / MYR
RM1.796904
|1 PNWR / TRY
₺14.16359664
|1 PNWR / JPY
¥63.0713304
|1 PNWR / RUB
₽41.20101216
|1 PNWR / INR
₹34.5604536
|1 PNWR / IDR
Rp6,546.09731328
|1 PNWR / PHP
₱23.44360752
|1 PNWR / EGP
￡E.20.14129728
|1 PNWR / BRL
R$2.4158376
|1 PNWR / CAD
C$0.57101616
|1 PNWR / BDT
৳48.56831856
|1 PNWR / NGN
₦620.04768048
|1 PNWR / UAH
₴16.89489072
|1 PNWR / VES
Bs21.163536
|1 PNWR / PKR
Rs111.38408928
|1 PNWR / KZT
₸211.94682336
|1 PNWR / THB
฿13.8561264
|1 PNWR / TWD
NT$13.17330288
|1 PNWR / CHF
Fr0.36337392
|1 PNWR / HKD
HK$3.10664736
|1 PNWR / MAD
.د.م4.02107184