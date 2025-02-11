Poodlana Fiyatı (POODL)
Bugün için canlı Poodlana (POODL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.43K USD. POODL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Poodlana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 843.43 USD
- Gün içindeki Poodlana fiyat değişimi -2.99%
- Dolaşımdaki arz: 64.50M USD.
MEXC'deki POODL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, POODL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Poodlana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Poodlana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Poodlana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Poodlana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.99%
|30 Gün
|$ 0
|-62.42%
|60 Gün
|$ 0
|-74.29%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Poodlana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.06%
-2.99%
-42.72%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched via presale on 17th July, and on the open market on 16th August after 30-days, Poodlana is a poodle-themed Solana altcoin. Tapping into the intense appetite for both high fashion and toy poodles, Poodlana is a coin created specifically for the Asian market. These strategic decisions by the Poodlana team are based on several insights. Firstly, according to recent data published in CoinDesk, 80% of meme coin trading occurs within Asian hours. And according to Statista, the Far East consumes more luxury fashion than any other region. This direct appeal to such a rich market was likely a contributor to Poodlana raising over $1 million in the first 24 hours of its presale. Secondly, poodles have shown particular popularity across east Asia, ranking within the top three breeds in China, Japan, and Korea, according to Statista. Since the meme/altcoin market has been heavily dominated by doge derivatives for the past several years, this poodle-centric decision was made to offer East Asian investors a dog-themed meme coin tailored to Asia's specific dog preference. Roadmap wise, now that Poodlana has listed on CEX it’s ramping up marketing and product development. The Poodlana team has plans to expand its influencer relationships. And, in keeping with its high fashion positioning, Poodlana will be partnering with an array of fashion brands and lifestyle platforms to spread the Poodlana message 360 degrees. In terms of technical innovation and community perks, Poodlana has plans to create a staking platform serving its elite, fashion-savvy audience, as well as offering them exclusive airdrops and bonuses as the project progresses through its milestones. Long-term, Poodlana has plans to take the brand fully global, using its core East Asian community as a springboard. Poodlana is going after international partnerships, high-profile event appearances, and multi-language support. And finally, like any half-decent high-profile fashion icon, Poodlana has plans for some poodle philanthropy, with plans to support a range of canine charities.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 POODL / AUD
A$--
|1 POODL / GBP
￡--
|1 POODL / EUR
€--
|1 POODL / USD
$--
|1 POODL / MYR
RM--
|1 POODL / TRY
₺--
|1 POODL / JPY
¥--
|1 POODL / RUB
₽--
|1 POODL / INR
₹--
|1 POODL / IDR
Rp--
|1 POODL / PHP
₱--
|1 POODL / EGP
￡E.--
|1 POODL / BRL
R$--
|1 POODL / CAD
C$--
|1 POODL / BDT
৳--
|1 POODL / NGN
₦--
|1 POODL / UAH
₴--
|1 POODL / VES
Bs--
|1 POODL / PKR
Rs--
|1 POODL / KZT
₸--
|1 POODL / THB
฿--
|1 POODL / TWD
NT$--
|1 POODL / CHF
Fr--
|1 POODL / HKD
HK$--
|1 POODL / MAD
.د.م--