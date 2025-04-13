POPG Fiyatı (POPG)
Bugün için canlı POPG (POPG) fiyatı, 0.057084 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. POPG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
POPG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki POPG fiyat değişimi +0.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, POPG / USD fiyat değişimi, $ +0.00038053.
Son 30 gün içerisinde, POPG / USD fiyat değişimi, $ -0.0019754032.
Son 60 gün içerisinde, POPG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, POPG / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00038053
|+0.67%
|30 Gün
|$ -0.0019754032
|-3.46%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel POPG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.67%
-3.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched in mid-2024, POPG is a Web3 entertainment ecosystem designed to enhance user engagement across rewards, iGaming, and live events. The project centers around the POPG Token, an entertainment utility token that provides users access across the ecosystem's platforms. POPG consists of three interconnected platforms: POP.VIP: A tiered VIP rewards system that allows users to earn rebates by saving $POPG. Higher levels offer bigger rebates that can be redeemed for entertainment products and services. The tier system also acts as a qualifier for the exclusive events platform. POP.GAME: An iGaming platform focused on transparency and responsibility. POP.GAME builds its policies with community input, offering an alternative to traditional iGaming. POP.LIVE: An exclusive platform for premium event access. Based on users' levels in POP.VIP, they receive exclusive access to purchase tickets for concerts, sports matches, and other major events. The project takes a community-centric approach, making community involvement a central aspect of the development process and gathering input to continuously improve the ecosystem. POPG is strongly focused on maximizing the utility of its token and ecosystem, aiming to offer a seamless and rewarding entertainment experience.
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|1 POPG / VND
₫1,463.690844
|1 POPG / AUD
A$0.09076356
|1 POPG / GBP
￡0.04338384
|1 POPG / EUR
€0.05023392
|1 POPG / USD
$0.057084
|1 POPG / MYR
RM0.25231128
|1 POPG / TRY
₺2.16462528
|1 POPG / JPY
¥8.19212484
|1 POPG / RUB
₽4.74824712
|1 POPG / INR
₹4.90694064
|1 POPG / IDR
Rp951.39961944
|1 POPG / KRW
₩81.0849678
|1 POPG / PHP
₱3.26406312
|1 POPG / EGP
￡E.2.92726752
|1 POPG / BRL
R$0.33451224
|1 POPG / CAD
C$0.07877592
|1 POPG / BDT
৳6.921435
|1 POPG / NGN
₦90.75328488
|1 POPG / UAH
₴2.35814004
|1 POPG / VES
Bs4.052964
|1 POPG / PKR
Rs15.97153236
|1 POPG / KZT
₸29.43936048
|1 POPG / THB
฿1.91060148
|1 POPG / TWD
NT$1.84780908
|1 POPG / AED
د.إ0.20949828
|1 POPG / CHF
Fr0.04623804
|1 POPG / HKD
HK$0.442401
|1 POPG / MAD
.د.م0.52973952
|1 POPG / MXN
$1.1588052