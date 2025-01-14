Pozo Coin Fiyatı (POZO)
Bugün için canlı Pozo Coin (POZO) fiyatı, 10.18 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.11M USD. POZO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pozo Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.98K USD
- Gün içindeki Pozo Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 600.00K USD.
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Gün içerisinde, Pozo Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pozo Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Pozo Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.0089237880.
Son 90 gün içerisinde, Pozo Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ +0.0089237880
|+0.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pozo Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.
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|1 POZO / AUD
A$16.3898
|1 POZO / GBP
￡8.2458
|1 POZO / EUR
€9.8746
|1 POZO / USD
$10.18
|1 POZO / MYR
RM45.9118
|1 POZO / TRY
₺361.1864
|1 POZO / JPY
¥1,601.1104
|1 POZO / RUB
₽1,045.995
|1 POZO / INR
₹883.3186
|1 POZO / IDR
Rp166,885.2192
|1 POZO / PHP
₱596.8534
|1 POZO / EGP
￡E.514.09
|1 POZO / BRL
R$61.9962
|1 POZO / CAD
C$14.5574
|1 POZO / BDT
৳1,237.379
|1 POZO / NGN
₦15,782.8684
|1 POZO / UAH
₴431.632
|1 POZO / VES
Bs539.54
|1 POZO / PKR
Rs2,837.166
|1 POZO / KZT
₸5,406.1908
|1 POZO / THB
฿352.737
|1 POZO / TWD
NT$337.0598
|1 POZO / CHF
Fr9.2638
|1 POZO / HKD
HK$79.2004
|1 POZO / MAD
.د.م102.7162