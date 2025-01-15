PPizza Fiyatı (PPIZZA)
Bugün için canlı PPizza (PPIZZA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PPIZZA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PPizza Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 27.52 USD
- Gün içindeki PPizza fiyat değişimi +1.58%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PPizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PPizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PPizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PPizza / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.58%
|30 Gün
|$ 0
|-11.21%
|60 Gün
|$ 0
|-20.95%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PPizza fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+1.58%
-14.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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