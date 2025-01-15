Pre Fiyatı (PRE)
Bugün için canlı Pre (PRE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pre Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.67 USD
- Gün içindeki Pre fiyat değişimi +4.34%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pre / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pre / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pre / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pre / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.34%
|30 Gün
|$ 0
|-24.67%
|60 Gün
|$ 0
|-46.86%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pre fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.38%
+4.34%
-18.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pre is a Decentralized Finance (DeFi) token on the Solana Chain. It is a decentralized Meme Token. Pre is a community-driven project that aims to create a fun and engaging ecosystem for meme lovers. Here's what you need to know. Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity has been burned, and ownership is renounced. preventing the chances of a rug pull. Unlike projects heavily dedicated to Farming, Liquidity Pool, we aim to avoid messy price fluctuations as much as possible.
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