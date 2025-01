Pre (PRE) Nedir?

Pre is a Decentralized Finance (DeFi) token on the Solana Chain. It is a decentralized Meme Token. Pre is a community-driven project that aims to create a fun and engaging ecosystem for meme lovers. Here's what you need to know. Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity has been burned, and ownership is renounced. preventing the chances of a rug pull. Unlike projects heavily dedicated to Farming, Liquidity Pool, we aim to avoid messy price fluctuations as much as possible.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pre (PRE) Kaynağı Resmi Websitesi