Prediction Arena Fiyatı (ARENA)
Bugün için canlı Prediction Arena (ARENA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 108,53K USD. ARENA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Prediction Arena Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Prediction Arena fiyat değişimi +%5,07
- Dolaşımdaki arz: 1000,00M USD.
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Gün içerisinde, Prediction Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Prediction Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Prediction Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Prediction Arena / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%5,07
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Prediction Arena fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,51
+%5,07
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Prediction Arena is a blockchain based prediction and gaming platform where users can engage in real-time crypto market forecasting and casino-style games. The platform uses $ARENA as its core utility token for placing predictions, buying chips and participating in games like Scatter Slots, Texas Holdem and upcoming PvP formats. Revenue from in-game purchases is partially used to buy back and burn $ARENA, creating a deflationary token model. The system incorporates USDT for gameplay, redistributes a portion of losses and enables transparent, on-chain interactions to ensure fairness and engagement.
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