Print Mining Fiyatı (PRINT)
Bugün için canlı Print Mining (PRINT) fiyatı, 0.01959087 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PRINT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Print Mining Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 311.51 USD
- Gün içindeki Print Mining fiyat değişimi -1.36%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Print Mining / USD fiyat değişimi, $ -0.00027191825348837.
Son 30 gün içerisinde, Print Mining / USD fiyat değişimi, $ -0.0073555488.
Son 60 gün içerisinde, Print Mining / USD fiyat değişimi, $ -0.0089056529.
Son 90 gün içerisinde, Print Mining / USD fiyat değişimi, $ -0.008962131036951176.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00027191825348837
|-1.36%
|30 Gün
|$ -0.0073555488
|-37.54%
|60 Gün
|$ -0.0089056529
|-45.45%
|90 Gün
|$ -0.008962131036951176
|-31.38%
En güncel Print Mining fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.36%
-1.36%
-22.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Print Mining is a revolutionary crypto project that aims to transform the crypto mining landscape, making it accessible and profitable for enthusiasts of all levels. The platform is guided by a mission to democratize access to crypto mining through the use of cutting-edge technology and user-friendly interfaces. At the core of the ecosystem is the $PRINT token, a fundamental utility asset that opens up unique opportunities for holders. Print Mining stands out as a pioneering crypto mining protocol that focuses on CPU-based mining, emphasizing accessibility and user-friendliness. The platform seamlessly integrates CPU mining capabilities with the simplicity of $PRINT tokens and an intuitive Telegram bot interface. This combination removes barriers and allows enthusiasts to engage meaningfully in the mining process. The Print Telegram bot, serving as the central hub, simplifies the initiation of individual miners by staking tokens, providing a seamless and accessible setup. Moreover, $PRINT token holders have the distinctive opportunity to stake their tokens over designated one-month periods, unlocking the potential to establish their bespoke cloud miner. With a commitment to security, efficiency, and a rewarding mining experience, Print Mining is set to redefine the crypto mining landscape. To stay updated on the project's developments, interested users can explore the documentation, analyze the charts, and connect with the community on Twitter and Telegram. The project's commitment to a secure and efficient mining experience, combined with a total supply of 10 million tokens and a 5% buy and sell fee, showcases Print Mining's dedication to sustainability and success within the crypto ecosystem.
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€0.0190031439
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RM0.0879630063
|1 PRINT / TRY
₺0.703312233
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¥3.0495148242
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₽1.9581074565
|1 PRINT / INR
₹1.7073443205
|1 PRINT / IDR
Rp321.1617518928
|1 PRINT / PHP
₱1.1492004342
|1 PRINT / EGP
￡E.0.997175283
|1 PRINT / BRL
R$0.1144106808
|1 PRINT / CAD
C$0.0287985789
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৳2.4212356233
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₦32.9257874829
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₴0.8279101662
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Rs5.5387307664
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