Privateum Global Fiyatı (PRI)
Bugün için canlı Privateum Global (PRI) fiyatı, 5.1 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PRI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Privateum Global Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 26.79K USD
- Gün içindeki Privateum Global fiyat değişimi -2.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Privateum Global / USD fiyat değişimi, $ -0.144437232557894.
Son 30 gün içerisinde, Privateum Global / USD fiyat değişimi, $ +2.2511859000.
Son 60 gün içerisinde, Privateum Global / USD fiyat değişimi, $ -0.2308015200.
Son 90 gün içerisinde, Privateum Global / USD fiyat değişimi, $ +0.450695684187838.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.144437232557894
|-2.75%
|30 Gün
|$ +2.2511859000
|+44.14%
|60 Gün
|$ -0.2308015200
|-4.52%
|90 Gün
|$ +0.450695684187838
|+9.69%
En güncel Privateum Global fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.08%
-2.75%
-5.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Privateum is Private asset management platform based on consensus blockchain. The modern world ruled and dominated by centralized authorities leaves little to no chance for individual members of society to truly own anything - assets, freedom, or future. In Privateum we believe that the power of decentralization, self-organization and mutual support is capable of forming an alternate form of cooperation and success. We believe that creating an environment where global businesses can freely operate with no dependency on centralized authorities, financial institutions and local payment barriers is creating the Cooperation of the Future.
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|1 PRI / AUD
A$8.211
|1 PRI / GBP
￡4.182
|1 PRI / EUR
€4.947
|1 PRI / USD
$5.1
|1 PRI / MYR
RM22.95
|1 PRI / TRY
₺180.693
|1 PRI / JPY
¥796.977
|1 PRI / RUB
₽522.699
|1 PRI / INR
₹441.558
|1 PRI / IDR
Rp83,606.544
|1 PRI / PHP
₱298.605
|1 PRI / EGP
￡E.257.04
|1 PRI / BRL
R$31.11
|1 PRI / CAD
C$7.344
|1 PRI / BDT
৳619.65
|1 PRI / NGN
₦7,943.913
|1 PRI / UAH
₴214.761
|1 PRI / VES
Bs275.4
|1 PRI / PKR
Rs1,421.778
|1 PRI / KZT
₸2,706.978
|1 PRI / THB
฿175.389
|1 PRI / TWD
NT$167.739
|1 PRI / CHF
Fr4.641
|1 PRI / HKD
HK$39.678
|1 PRI / MAD
.د.م51.204