Project Rescue Fiyatı (RESCUE)
Bugün için canlı Project Rescue (RESCUE) fiyatı, 0,106615 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. RESCUE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Project Rescue Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Project Rescue fiyat değişimi +%6,89
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Project Rescue / USD fiyat değişimi, $ +0,00687361.
Son 30 gün içerisinde, Project Rescue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Project Rescue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Project Rescue / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00687361
|+%6,89
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Project Rescue fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%6,89
+%155,99
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RESCUE: Empowering Preparedness, Profiting from Impact RESCUE is a groundbreaking token that combines social impact with financial returns, enabling users to invest in disaster preparedness and rescue initiatives worldwide. By staking $RESCUE tokens on our decentralized finance (DeFi) platform, investors actively fund real-world projects, including rescue equipment acquisition, disaster training programs, and preparedness infrastructure. Proceeds from staking are directed into an established, proven business model supported by a robust 5-year growth plan. Investors earn guaranteed returns ranging from 10% to 300% APY, depending on their staking duration. This ensures participants benefit financially while contributing to a safer, more disaster-resilient world. Built on the Solana blockchain, $RESCUE offers transparency, efficiency, and scalability. The token’s ecosystem fosters community engagement through governance features, allowing holders to vote on key decisions and initiatives. With a focus on sustainable growth, $RESCUE reinvests profits to enhance the ecosystem and ensure long-term impact. RESCUE is more than an investment; it’s a movement to save lives, secure communities, and reward those who believe in making a difference. Join us to grow your wealth while creating meaningful change. Save the World. Grow Your Wealth. Be Part of $RESCUE.
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|1 RESCUE / VND
₫2.805,573725
|1 RESCUE / AUD
A$0,16525325
|1 RESCUE / GBP
￡0,0788951
|1 RESCUE / EUR
€0,0938212
|1 RESCUE / USD
$0,106615
|1 RESCUE / MYR
RM0,4520476
|1 RESCUE / TRY
₺4,1686465
|1 RESCUE / JPY
¥15,37921375
|1 RESCUE / RUB
₽8,358616
|1 RESCUE / INR
₹9,1027887
|1 RESCUE / IDR
Rp1.747,7866056
|1 RESCUE / KRW
₩146,2480601
|1 RESCUE / PHP
₱5,9299263
|1 RESCUE / EGP
￡E.5,3051624
|1 RESCUE / BRL
R$0,60237475
|1 RESCUE / CAD
C$0,1471287
|1 RESCUE / BDT
৳13,0326176
|1 RESCUE / NGN
₦169,4986593
|1 RESCUE / UAH
₴4,42772095
|1 RESCUE / VES
Bs10,23504
|1 RESCUE / PKR
Rs30,0739592
|1 RESCUE / KZT
₸54,2286536
|1 RESCUE / THB
฿3,4735167
|1 RESCUE / TWD
NT$3,18032545
|1 RESCUE / AED
د.إ0,39127705
|1 RESCUE / CHF
Fr0,0874243
|1 RESCUE / HKD
HK$0,8358616
|1 RESCUE / MAD
.د.م0,98618875
|1 RESCUE / MXN
$2,0598018