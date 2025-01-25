Prol AI Fiyatı (PROL)
Bugün için canlı Prol AI (PROL) fiyatı, 0.00101934 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.02M USD. PROL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Prol AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 489.61K USD
- Gün içindeki Prol AI fiyat değişimi -22.22%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Prol AI / USD fiyat değişimi, $ -0.000291207064431581.
Son 30 gün içerisinde, Prol AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Prol AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Prol AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000291207064431581
|-22.22%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Prol AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.71%
-22.22%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all.
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|1 PROL / AUD
A$0.0016105572
|1 PROL / GBP
￡0.000815472
|1 PROL / EUR
€0.000968373
|1 PROL / USD
$0.00101934
|1 PROL / MYR
RM0.0044545158
|1 PROL / TRY
₺0.0363292776
|1 PROL / JPY
¥0.1590476202
|1 PROL / RUB
₽0.0995997114
|1 PROL / INR
₹0.0878467212
|1 PROL / IDR
Rp16.4409654402
|1 PROL / PHP
₱0.059376555
|1 PROL / EGP
￡E.0.051221835
|1 PROL / BRL
R$0.0060242994
|1 PROL / CAD
C$0.0014576562
|1 PROL / BDT
৳0.1243492866
|1 PROL / NGN
₦1.5877545642
|1 PROL / UAH
₴0.0427307328
|1 PROL / VES
Bs0.05708304
|1 PROL / PKR
Rs0.2838556098
|1 PROL / KZT
₸0.5281506342
|1 PROL / THB
฿0.0342090504
|1 PROL / TWD
NT$0.0333731916
|1 PROL / CHF
Fr0.000917406
|1 PROL / HKD
HK$0.0079304652
|1 PROL / MAD
.د.م0.0101628198