Prophet Fiyatı (PROPHT)
Bugün için canlı Prophet (PROPHT) fiyatı, 3.59 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PROPHT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Prophet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 35.43K USD
- Gün içindeki Prophet fiyat değişimi -3.30%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Prophet / USD fiyat değişimi, $ -0.122613445191122.
Son 30 gün içerisinde, Prophet / USD fiyat değişimi, $ -1.0393161290.
Son 60 gün içerisinde, Prophet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Prophet / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.122613445191122
|-3.30%
|30 Gün
|$ -1.0393161290
|-28.95%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Prophet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.39%
-3.30%
-15.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? ProphetBots is a highly functional Telegram Trading Bot with a core focus on accelerating the users' potential in making profit. What makes your project unique? With highlights on our perfected signal algorithm (taking into account 15+ conditions scraping masses of data) & industry high revenue sharing percentages, our bot truly is built for mass user adoption amongst the telegram trading shift. History of your project. ProphetBots started production in early August 2023. What started off as a simple idea, quickly developed into a high functional bot with an array of tools at ours user's disposal, that is truly pushing the boundaries within Telegram Trading bots. What’s next for your project? A new game-changing AI Sniper tool. Built from meticulous machine learning, back testing, back testing & more back testing, our AI Sniper will GO-HEAD-TO-HEAD with any other AI Sniper on the market. Focussing on newly added liquidity & every inch of data we acquire on it before the buys start flooding in. Allowing us to get not only the earliest entries, but also the best exits. What can your token be used for? $PROPHET is the official token of ProphetBots. By holding a certain amount of $PROPHET, you are entitled to a set list of benefits & access to our profit-driven trading software.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PROPHT / AUD
A$5.7799
|1 PROPHT / GBP
￡2.9438
|1 PROPHT / EUR
€3.4823
|1 PROPHT / USD
$3.59
|1 PROPHT / MYR
RM16.155
|1 PROPHT / TRY
₺127.1937
|1 PROPHT / JPY
¥561.0093
|1 PROPHT / RUB
₽367.9391
|1 PROPHT / INR
₹310.8222
|1 PROPHT / IDR
Rp58,852.4496
|1 PROPHT / PHP
₱210.1945
|1 PROPHT / EGP
￡E.180.936
|1 PROPHT / BRL
R$21.899
|1 PROPHT / CAD
C$5.1696
|1 PROPHT / BDT
৳436.185
|1 PROPHT / NGN
₦5,591.8917
|1 PROPHT / UAH
₴151.1749
|1 PROPHT / VES
Bs193.86
|1 PROPHT / PKR
Rs1,000.8202
|1 PROPHT / KZT
₸1,905.5002
|1 PROPHT / THB
฿123.4601
|1 PROPHT / TWD
NT$118.0751
|1 PROPHT / CHF
Fr3.2669
|1 PROPHT / HKD
HK$27.9302
|1 PROPHT / MAD
.د.م36.0436