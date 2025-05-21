PropTech Fiyatı (PTEK)
Bugün için canlı PropTech (PTEK) fiyatı, 3,51 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. PTEK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PropTech Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki PropTech fiyat değişimi +%0,86
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki PTEK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PTEK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PropTech / USD fiyat değişimi, $ +0,02980651.
Son 30 gün içerisinde, PropTech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PropTech / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PropTech / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02980651
|+%0,86
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PropTech fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,86
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PropTech Smart has developed a cutting-edge layer-1 blockchain, offering several benefits including scalability, security, interoperability, transparency, and cost efficiency. Our native coin, PTEK, has been meticulously crafted to cater specifically to the real estate industry. With a maximum supply of 21 million PTEK, we aim to ensure increased value, market stability, and protection against inflation. Our tokenomics strategy allocates 90% of the coins for the community and only 10% for the company, fostering transparency and fairness in coin distribution. This approach boosts investor confidence and promotes active community engagement. PropTech is proud to be debt-free and has fully funded all development start-up costs, including the creation of the layer-1 blockchain, blockchain explorer, integration with MetaMask and Token Pocket wallets, Coinstore exchange listing, LBank exchange listing and providing liquidity to the exchange. We have deliberately avoided involving seed investors or whales to maintain a decentralized and fair distribution of coins. This will reduce the risk of market manipulation, ensuring the project is driven by the broader community rather than a select few. Through the integration of Smart Contract, blockchain, web 3.0, and AI technologies, PropTech Smart is poised to revolutionize contract management and establish a secure and efficient ecosystem for our users.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PTEK / VND
₫89.999,91
|1 PTEK / AUD
A$5,4405
|1 PTEK / GBP
￡2,5974
|1 PTEK / EUR
€3,0888
|1 PTEK / USD
$3,51
|1 PTEK / MYR
RM14,9877
|1 PTEK / TRY
₺136,2933
|1 PTEK / JPY
¥504,5274
|1 PTEK / RUB
₽282,9762
|1 PTEK / INR
₹300,5613
|1 PTEK / IDR
Rp57.540,9744
|1 PTEK / KRW
₩4.868,2296
|1 PTEK / PHP
₱195,1911
|1 PTEK / EGP
￡E.175,0086
|1 PTEK / BRL
R$19,8666
|1 PTEK / CAD
C$4,8438
|1 PTEK / BDT
৳426,9213
|1 PTEK / NGN
₦5.598,0639
|1 PTEK / UAH
₴144,7875
|1 PTEK / VES
Bs329,94
|1 PTEK / PKR
Rs987,8895
|1 PTEK / KZT
₸1.788,9768
|1 PTEK / THB
฿114,8121
|1 PTEK / TWD
NT$105,8616
|1 PTEK / AED
د.إ12,8817
|1 PTEK / CHF
Fr2,8782
|1 PTEK / HKD
HK$27,4482
|1 PTEK / MAD
.د.م32,3271
|1 PTEK / MXN
$67,6026