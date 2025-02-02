pSTAKE Staked BNB Fiyatı (STKBNB)
Bugün için canlı pSTAKE Staked BNB (STKBNB) fiyatı, 686.62 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STKBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
pSTAKE Staked BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.89 USD
- Gün içindeki pSTAKE Staked BNB fiyat değişimi -0.49%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, pSTAKE Staked BNB / USD fiyat değişimi, $ -3.4288873835184.
Son 30 gün içerisinde, pSTAKE Staked BNB / USD fiyat değişimi, $ -47.4735934200.
Son 60 gün içerisinde, pSTAKE Staked BNB / USD fiyat değişimi, $ -89.0910735220.
Son 90 gün içerisinde, pSTAKE Staked BNB / USD fiyat değişimi, $ +98.3571736268204.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3.4288873835184
|-0.49%
|30 Gün
|$ -47.4735934200
|-6.91%
|60 Gün
|$ -89.0910735220
|-12.97%
|90 Gün
|$ +98.3571736268204
|+16.72%
En güncel pSTAKE Staked BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.38%
-0.49%
-4.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
pSTAKE is a Liquid staking protocol that unlocks liquidity for your staked assets. With pSTAKE, you can securely stake your Proof-of-Stake (PoS) assets, participate in protocol improvements and security to earn staking rewards, and receive staked underlying representative tokens (stkASSETs) which can be used to explore additional yield opportunities across DeFi. At present, pSTAKE supports Binance ($BNB), Cosmos ($ATOM), Persistence ($XPRT) and Ethereum ($ETH) networks’ native tokens, with a view to support more chains and assets in the future.
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|1 STKBNB / GBP
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|1 STKBNB / EUR
€659.1552
|1 STKBNB / USD
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|1 STKBNB / RUB
₽67,680.1334
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₹59,523.0878
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Rp11,256,063.7728
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￡E.34,482.0564
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R$4,009.8608
|1 STKBNB / CAD
C$995.599
|1 STKBNB / BDT
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|1 STKBNB / NGN
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|1 STKBNB / UAH
₴28,666.385
|1 STKBNB / VES
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