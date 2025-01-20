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pSTAKE Staked OSMO Fiyatı (STKOSMO)

USD

pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.583462
$0.583462$0.583462
0.00%(1D)

Bugünkü pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Fiyatı

Bugün için canlı pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) fiyatı, 0.583462 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STKOSMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
pSTAKE Staked OSMO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 138.77 USD
- Gün içindeki pSTAKE Staked OSMO fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, pSTAKE Staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, pSTAKE Staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ -0.0587417288.
Son 60 gün içerisinde, pSTAKE Staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0.0670686068.
Son 90 gün içerisinde, pSTAKE Staked OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0.0126188976823522.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0587417288-10.06%
60 Gün$ +0.0670686068+11.49%
90 Gün$ +0.0126188976823522+2.21%

pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Fiyat Analizi

En güncel pSTAKE Staked OSMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 138.77$ 138.77

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pSTAKE Staked OSMO (STKOSMO) Kaynağı

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STKOSMO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STKOSMO / AUD
A$0.93937382
1 STKOSMO / GBP
0.47843884
1 STKOSMO / EUR
0.56595814
1 STKOSMO / USD
$0.583462
1 STKOSMO / MYR
RM2.625579
1 STKOSMO / TRY
20.7420741
1 STKOSMO / JPY
¥91.20677984
1 STKOSMO / RUB
59.96822436
1 STKOSMO / INR
50.51030534
1 STKOSMO / IDR
Rp9,564.94928928
1 STKOSMO / PHP
34.13836162
1 STKOSMO / EGP
￡E.29.39481556
1 STKOSMO / BRL
R$3.54161434
1 STKOSMO / CAD
C$0.84018528
1 STKOSMO / BDT
70.88479838
1 STKOSMO / NGN
908.81791506
1 STKOSMO / UAH
24.5637502
1 STKOSMO / VES
Bs32.09041
1 STKOSMO / PKR
Rs162.56418244
1 STKOSMO / KZT
309.526591
1 STKOSMO / THB
฿20.07692742
1 STKOSMO / TWD
NT$19.20173442
1 STKOSMO / CHF
Fr0.53095042
1 STKOSMO / HKD
HK$4.53933436
1 STKOSMO / MAD
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