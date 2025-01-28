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pSTAKE Staked XPRT Fiyatı (STKXPRT)

USD

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.154736
$0.154736$0.154736
+0.20%(1D)

Bugünkü pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyatı

Bugün için canlı pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) fiyatı, 0.154736 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. STKXPRT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
pSTAKE Staked XPRT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.94K USD
- Gün içindeki pSTAKE Staked XPRT fiyat değişimi +0.28%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ +0.00042658.
Son 30 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ -0.0055619700.
Son 60 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ -0.0127958006.
Son 90 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ -0.02757028435676738.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00042658+0.28%
30 Gün$ -0.0055619700-3.59%
60 Gün$ -0.0127958006-8.26%
90 Gün$ -0.02757028435676738-15.12%

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyat Analizi

En güncel pSTAKE Staked XPRT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.151263
$ 0.151263$ 0.151263

$ 0.157443
$ 0.157443$ 0.157443

$ 9.54
$ 9.54$ 9.54

-1.22%

+0.28%

-3.48%

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.94K
$ 1.94K$ 1.94K

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pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Nedir?

stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token

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pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

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STKXPRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STKXPRT / AUD
A$0.24603024
1 STKXPRT / GBP
0.1237888
1 STKXPRT / EUR
0.1469992
1 STKXPRT / USD
$0.154736
1 STKXPRT / MYR
RM0.67929104
1 STKXPRT / TRY
5.53335936
1 STKXPRT / JPY
¥24.08311104
1 STKXPRT / RUB
15.06819168
1 STKXPRT / INR
13.39085344
1 STKXPRT / IDR
Rp2,495.74158608
1 STKXPRT / PHP
9.05515072
1 STKXPRT / EGP
￡E.7.775484
1 STKXPRT / BRL
R$0.91139504
1 STKXPRT / CAD
C$0.22127248
1 STKXPRT / BDT
18.8700552
1 STKXPRT / NGN
239.15841424
1 STKXPRT / UAH
6.49736464
1 STKXPRT / VES
Bs8.665216
1 STKXPRT / PKR
Rs43.14968096
1 STKXPRT / KZT
79.96601744
1 STKXPRT / THB
฿5.23317152
1 STKXPRT / TWD
NT$5.09700384
1 STKXPRT / CHF
Fr0.1392624
1 STKXPRT / HKD
HK$1.20384608
1 STKXPRT / MAD
.د.م1.54271792