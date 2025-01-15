Pulsar Coin Fiyatı (PLSR)
Bugün için canlı Pulsar Coin (PLSR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PLSR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Pulsar Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 178.89 USD
- Gün içindeki Pulsar Coin fiyat değişimi -4.76%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Pulsar Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pulsar Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Pulsar Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Pulsar Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.76%
|30 Gün
|$ 0
|+27.57%
|60 Gün
|$ 0
|-14.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Pulsar Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
-4.76%
+12.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pulsar Coin [PLSR] is meant to be the smooth transition from the Proof-of-Work centered consensus to the Proof-of-Stake consensus that the cryptocurrency ecosystem will need to adapt to. Utilizing the Curvehash algorithm, we mean to give our community the option to either mine via CPU or collect coins and stake. We are proud that Pulsar doesn't allow for ASIC mining because of the negative impact it is having on our environment and economies. Pulsar will eventually be utilized in Payment Processing and Data Collection. Learn more from our whitepaper and roadmap!
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