PulseMarkets Fiyatı (PULSE)
Bugün için canlı PulseMarkets (PULSE) fiyatı, 0.02011073 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PULSE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PulseMarkets Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.15 USD
- Gün içindeki PulseMarkets fiyat değişimi +11.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PulseMarkets / USD fiyat değişimi, $ +0.00213368.
Son 30 gün içerisinde, PulseMarkets / USD fiyat değişimi, $ +0.0002241743.
Son 60 gün içerisinde, PulseMarkets / USD fiyat değişimi, $ -0.0023226143.
Son 90 gün içerisinde, PulseMarkets / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00213368
|+11.87%
|30 Gün
|$ +0.0002241743
|+1.11%
|60 Gün
|$ -0.0023226143
|-11.54%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PulseMarkets fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.88%
+11.87%
+12.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Pulse Token ( PULSE ) is an ERC-20 token meant to provide its holders with control over the governance, and thus future, of Pulse Markets, an open source, community driven prediction market platform that is built on NEAR Protocol and utilizes Flux Protocol's Data Oracle for market resolution. In addition to governance control, $PULSE empowers users through a unique alignment of incentives for market creation and liquidity provision for prediction markets launched on Pulse's decentralized application. The $PULSE token finds utility throughout markets created on pulse markets by allowing users to leverage the token as collateral for placing bets and liquidity provisioning.
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