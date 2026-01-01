Bugünkü PUMPAI Fiyatı

Bugünkü PUMPAI (PUMPAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,86 değişim gösterdi. Mevcut PUMPAI / USD dönüşüm oranı PUMPAI başına -- şeklindedir.

PUMPAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.184,16 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 265,61M PUMPAI şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMPAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,085682 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMPAI, son bir saatte +%2,25 ve son 7 günde +%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PUMPAI (PUMPAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,18K$ 11,18K $ 11,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,10K$ 42,10K $ 42,10K Dolaşım Arzı 265,61M 265,61M 265,61M Toplam Arz 999.844.116,095917 999.844.116,095917 999.844.116,095917

Şu anki PUMPAI piyasa değeri $ 11,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPAI arzı 265,61M olup, toplam arzı 999844116.095917. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,10K.