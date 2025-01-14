Puppet on Sol Fiyatı (PUPPET)
Bugün için canlı Puppet on Sol (PUPPET) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 18.32K USD. PUPPET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Puppet on Sol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.12 USD
- Gün içindeki Puppet on Sol fiyat değişimi +7.44%
- Dolaşımdaki arz: 1000.00M USD.
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Gün içerisinde, Puppet on Sol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Puppet on Sol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Puppet on Sol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Puppet on Sol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.44%
|30 Gün
|$ 0
|-28.21%
|60 Gün
|$ 0
|-35.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Puppet on Sol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.47%
+7.44%
-16.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
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