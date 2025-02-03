PVC META Fiyatı (PVC)
Bugün için canlı PVC META (PVC) fiyatı, 0.00980595 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. PVC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PVC META Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.59K USD
- Gün içindeki PVC META fiyat değişimi -5.77%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, PVC META / USD fiyat değişimi, $ -0.000600550453571862.
Son 30 gün içerisinde, PVC META / USD fiyat değişimi, $ +0.0014573789.
Son 60 gün içerisinde, PVC META / USD fiyat değişimi, $ +0.0021319988.
Son 90 gün içerisinde, PVC META / USD fiyat değişimi, $ -0.001229615275405893.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000600550453571862
|-5.77%
|30 Gün
|$ +0.0014573789
|+14.86%
|60 Gün
|$ +0.0021319988
|+21.74%
|90 Gün
|$ -0.001229615275405893
|-11.14%
En güncel PVC META fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.10%
-5.77%
-7.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PVC Meta is your premier source for everything cryptocurrency related. PVC Meta is definitely the most trusted and leading cryptocurrency on all digital platforms which is based on Binance smart chain (BEP-20). You can also read the latest news, or engage with the community on our PVC Meta forum. •Safe & Secure: PVC Meta is secure as it runs on blockchain technology along with other security layers •Great Community: We claim to hold a back-end community of more than millions of people and our main objective is to financially support the community. •Technology: PVC Meta runs on Binance Smart Chain (BEP-20).
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|1 PVC / AUD
A$0.015885639
|1 PVC / GBP
￡0.0079428195
|1 PVC / EUR
€0.0095117715
|1 PVC / USD
$0.00980595
|1 PVC / MYR
RM0.0436364775
|1 PVC / TRY
₺0.351837486
|1 PVC / JPY
¥1.519530012
|1 PVC / RUB
₽0.980006643
|1 PVC / INR
₹0.848803032
|1 PVC / IDR
Rp160.753252968
|1 PVC / PHP
₱0.572863599
|1 PVC / EGP
￡E.0.4990247955
|1 PVC / BRL
R$0.057266748
|1 PVC / CAD
C$0.0144147465
|1 PVC / BDT
৳1.212799896
|1 PVC / NGN
₦16.4805659865
|1 PVC / UAH
₴0.4146936255
|1 PVC / VES
Bs0.5687451
|1 PVC / PKR
Rs2.773907136
|1 PVC / KZT
₸5.152830606
|1 PVC / THB
฿0.335755728
|1 PVC / TWD
NT$0.323007993
|1 PVC / CHF
Fr0.0089234145
|1 PVC / HKD
HK$0.0763883505
|1 PVC / MAD
.د.م0.099824571