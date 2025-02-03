QI Blockchain Fiyatı (QIE)
Bugün için canlı QI Blockchain (QIE) fiyatı, 0.00701381 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. QIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QI Blockchain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.41K USD
- Gün içindeki QI Blockchain fiyat değişimi +1.01%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, QI Blockchain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, QI Blockchain / USD fiyat değişimi, $ -0.0001011328.
Son 60 gün içerisinde, QI Blockchain / USD fiyat değişimi, $ -0.0000644386.
Son 90 gün içerisinde, QI Blockchain / USD fiyat değişimi, $ +0.001154807439044238.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.01%
|30 Gün
|$ -0.0001011328
|-1.44%
|60 Gün
|$ -0.0000644386
|-0.91%
|90 Gün
|$ +0.001154807439044238
|+19.71%
En güncel QI Blockchain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.07%
+1.01%
+0.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
QI is a public, open-source, decentralized platform that runs smart contracts. These contracts are written in code and run on the Hyperledger Besu network. The main difference between QI and other blockchain platforms is that QI can run smart contracts. QI also has its own cryptocurrency, called QIE. QIE is used to pay for gas, which is the transaction fee that miners charge to execute a contract. The QI blockchain is different from other blockchain platforms because it's Turingcomplete. This means that it can run any computer program. This makes QI very powerful and flexible and brings out its potential to revolutionize the way we interact with the digital world.
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|1 QIE / AUD
A$0.0114325103
|1 QIE / GBP
￡0.0056811861
|1 QIE / EUR
€0.0068033957
|1 QIE / USD
$0.00701381
|1 QIE / MYR
RM0.0314920069
|1 QIE / TRY
₺0.251795779
|1 QIE / JPY
¥1.0917696646
|1 QIE / RUB
₽0.7010303095
|1 QIE / INR
₹0.6112535415
|1 QIE / IDR
Rp114.9804734064
|1 QIE / PHP
₱0.4114300946
|1 QIE / EGP
￡E.0.357002929
|1 QIE / BRL
R$0.0409606504
|1 QIE / CAD
C$0.0103103007
|1 QIE / BDT
৳0.8668367779
|1 QIE / NGN
₦11.7879000527
|1 QIE / UAH
₴0.2964036106
|1 QIE / VES
Bs0.40680098
|1 QIE / PKR
Rs1.9829443632
|1 QIE / KZT
₸3.6837231501
|1 QIE / THB
฿0.2390306448
|1 QIE / TWD
NT$0.232858492
|1 QIE / CHF
Fr0.0063825671
|1 QIE / HKD
HK$0.0546375799
|1 QIE / MAD
.د.م0.0713304477