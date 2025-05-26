QORBI Fiyatı (QORBI)
Bugün için canlı QORBI (QORBI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19,76K USD. QORBI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QORBI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki QORBI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 34,25M USD.
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Gün içerisinde, QORBI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, QORBI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, QORBI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, QORBI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
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En güncel QORBI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
QORBI WORLD is an innovative gaming ecosystem where players can compete, earn, and thrive across a diverse range of games. At its core is the One Tap FPS game, which combines fast-paced action with rewarding gameplay mechanics. Players can rank on leaderboards, earn QORBI tokens, and use them across the ecosystem for various benefits. The ecosystem includes: Cross-game NFTs: Players can own, customize, and pledge QORBs, which influence their earning potential. QORB Pools: A staking system where players pledge their QORBs or play on behalf of pool owners to earn rewards. Qorbi Marketplace: A platform for trading, renting, and showcasing QORBI assets. Elite Gaming Program: Designed for large communities to join and earn collectively. Upcoming Games: Expanding beyond One Tap with games like One Tap Mobile, Brawl, and Roam, creating a diverse gaming portfolio. QORBI WORLD's vision is to redefine competitive gaming by integrating blockchain-based earning and creating an interconnected gaming universe with progressive systems, a solid gameplay loop, and opportunities for players to maximize rewards.
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