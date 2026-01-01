Bugünkü Quak Coin Fiyatı

Bugünkü Quak Coin (QUAK) fiyatı $ 0,00000466 olup, son 24 saatte % 1,45 değişim gösterdi. Mevcut QUAK / USD dönüşüm oranı QUAK başına $ 0,00000466 şeklindedir.

Quak Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.664,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B QUAK şeklindedir. Son 24 saat içinde QUAK, $ 0,00000465 (en düşük) ile $ 0,00000477 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002008 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000453 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QUAK, son bir saatte +%0,22 ve son 7 günde +%0,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Quak Coin (QUAK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,66K$ 4,66K $ 4,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,66K$ 4,66K $ 4,66K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Quak Coin piyasa değeri $ 4,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUAK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,66K.