Quant AI (QAI) Nedir?

QuantAI: The Bridge Between Artificial General Intelligence & Blockchain Technology Democratization Of QuantAI addresses the prevailing challenge in the artificial intelligence (AI) domain by bridging the gap and providing synergy between Artificial General Intelligence (AGI) and blockchain technology. Our platform is meticulously designed to democratize AI, making it more accessible, customizable, secure, and user-centric than ever before. $QAI This is the native token of QuantAI. As the lifeblood of QuantAI’s platform, it is designed to serve multiple functions within our ecosystem, e.g, governance, contributors incentives, transactions, token gated access, revenue sharing, and many more to come.

Quant AI (QAI) Kaynağı Resmi Websitesi