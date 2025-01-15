Quicksilver Fiyatı (QCK)
Bugün için canlı Quicksilver (QCK) fiyatı, 0.00785914 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 989.64K USD. QCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Quicksilver Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 155.20 USD
- Gün içindeki Quicksilver fiyat değişimi +2.93%
- Dolaşımdaki arz: 125.83M USD.
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Gün içerisinde, Quicksilver / USD fiyat değişimi, $ +0.000224.
Son 30 gün içerisinde, Quicksilver / USD fiyat değişimi, $ +0.0005835144.
Son 60 gün içerisinde, Quicksilver / USD fiyat değişimi, $ -0.0005954854.
Son 90 gün içerisinde, Quicksilver / USD fiyat değişimi, $ -0.003721898915885711.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.000224
|+2.93%
|30 Gün
|$ +0.0005835144
|+7.42%
|60 Gün
|$ -0.0005954854
|-7.57%
|90 Gün
|$ -0.003721898915885711
|-32.13%
En güncel Quicksilver fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.43%
+2.93%
-8.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
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|1 QCK / AUD
A$0.0126532154
|1 QCK / GBP
￡0.0063659034
|1 QCK / EUR
€0.0076233658
|1 QCK / USD
$0.00785914
|1 QCK / MYR
RM0.03536613
|1 QCK / TRY
₺0.2787636958
|1 QCK / JPY
¥1.241351163
|1 QCK / RUB
₽0.8109846566
|1 QCK / INR
₹0.6800513842
|1 QCK / IDR
Rp128.8383400416
|1 QCK / PHP
₱0.4614101094
|1 QCK / EGP
￡E.0.3964150216
|1 QCK / BRL
R$0.047547797
|1 QCK / CAD
C$0.0112385702
|1 QCK / BDT
৳0.9559071982
|1 QCK / NGN
₦12.2035940006
|1 QCK / UAH
₴0.3325202134
|1 QCK / VES
Bs0.41653442
|1 QCK / PKR
Rs2.1922285116
|1 QCK / KZT
₸4.1714743292
|1 QCK / THB
฿0.2727907494
|1 QCK / TWD
NT$0.2590372544
|1 QCK / CHF
Fr0.0071518174
|1 QCK / HKD
HK$0.0611441092
|1 QCK / MAD
.د.م0.0791415398