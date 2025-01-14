QVRS Fiyatı (QVRS)
Bugün için canlı QVRS (QVRS) fiyatı, 0.088305 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.30M USD. QVRS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
QVRS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 159.06 USD
- Gün içindeki QVRS fiyat değişimi -1.45%
- Dolaşımdaki arz: 60.00M USD.
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Gün içerisinde, QVRS / USD fiyat değişimi, $ -0.00130659012481158.
Son 30 gün içerisinde, QVRS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, QVRS / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, QVRS / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00130659012481158
|-1.45%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel QVRS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-1.45%
-8.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 QVRS / AUD
A$0.14217105
|1 QVRS / GBP
￡0.0724101
|1 QVRS / EUR
€0.08565585
|1 QVRS / USD
$0.088305
|1 QVRS / MYR
RM0.3973725
|1 QVRS / TRY
₺3.13394445
|1 QVRS / JPY
¥13.94777475
|1 QVRS / RUB
₽9.07333875
|1 QVRS / INR
₹7.64632995
|1 QVRS / IDR
Rp1,447.6227192
|1 QVRS / PHP
₱5.1888018
|1 QVRS / EGP
￡E.4.4576364
|1 QVRS / BRL
R$0.54130965
|1 QVRS / CAD
C$0.12627615
|1 QVRS / BDT
৳10.6725423
|1 QVRS / NGN
₦136.48332495
|1 QVRS / UAH
₴3.744132
|1 QVRS / VES
Bs4.680165
|1 QVRS / PKR
Rs24.6106035
|1 QVRS / KZT
₸46.8952533
|1 QVRS / THB
฿3.0712479
|1 QVRS / TWD
NT$2.914065
|1 QVRS / CHF
Fr0.08035755
|1 QVRS / HKD
HK$0.6870129
|1 QVRS / MAD
.د.م0.88746525