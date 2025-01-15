Race Kingdom Fiyatı (ATOZ)
Bugün için canlı Race Kingdom (ATOZ) fiyatı, 0.03663871 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ATOZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Race Kingdom Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.43K USD
- Gün içindeki Race Kingdom fiyat değişimi +0.12%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0.0029459098.
Son 60 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0.0026036749.
Son 90 gün içerisinde, Race Kingdom / USD fiyat değişimi, $ -0.00693599831292004.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.12%
|30 Gün
|$ -0.0029459098
|-8.04%
|60 Gün
|$ -0.0026036749
|-7.10%
|90 Gün
|$ -0.00693599831292004
|-15.91%
En güncel Race Kingdom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+0.12%
+0.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.
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A$0.0589883231
|1 ATOZ / GBP
￡0.0300437422
|1 ATOZ / EUR
€0.0355395487
|1 ATOZ / USD
$0.03663871
|1 ATOZ / MYR
RM0.164874195
|1 ATOZ / TRY
₺1.2995750437
|1 ATOZ / JPY
¥5.7907481155
|1 ATOZ / RUB
₽3.7807484849
|1 ATOZ / INR
₹3.1710803505
|1 ATOZ / IDR
Rp600.6344940624
|1 ATOZ / PHP
₱2.1514250512
|1 ATOZ / EGP
￡E.1.8480565324
|1 ATOZ / BRL
R$0.2216641955
|1 ATOZ / CAD
C$0.0523933553
|1 ATOZ / BDT
৳4.4563662973
|1 ATOZ / NGN
₦56.8922225009
|1 ATOZ / UAH
₴1.5501838201
|1 ATOZ / VES
Bs1.94185163
|1 ATOZ / PKR
Rs10.2200017674
|1 ATOZ / KZT
₸19.4470944938
|1 ATOZ / THB
฿1.271363237
|1 ATOZ / TWD
NT$1.2087110429
|1 ATOZ / CHF
Fr0.0333412261
|1 ATOZ / HKD
HK$0.2850491638
|1 ATOZ / MAD
.د.م0.3689518097