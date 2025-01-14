Railgun Fiyatı (RAIL)
Bugün için canlı Railgun (RAIL) fiyatı, 0.896458 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 51.49M USD. RAIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Railgun Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 317.34K USD
- Gün içindeki Railgun fiyat değişimi -1.96%
- Dolaşımdaki arz: 57.50M USD.
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Gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ -0.0179641616177427.
Son 30 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ -0.2623236018.
Son 60 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ +0.1245942151.
Son 90 gün içerisinde, Railgun / USD fiyat değişimi, $ +0.1205733638494776.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0179641616177427
|-1.96%
|30 Gün
|$ -0.2623236018
|-29.26%
|60 Gün
|$ +0.1245942151
|+13.90%
|90 Gün
|$ +0.1205733638494776
|+15.54%
En güncel Railgun fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.67%
-1.96%
-19.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
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|1 RAIL / AUD
A$1.44329738
|1 RAIL / GBP
￡0.72613098
|1 RAIL / EUR
€0.86956426
|1 RAIL / USD
$0.896458
|1 RAIL / MYR
RM4.04302558
|1 RAIL / TRY
₺31.80632984
|1 RAIL / JPY
¥141.0128434
|1 RAIL / RUB
₽92.09313034
|1 RAIL / INR
₹77.78566066
|1 RAIL / IDR
Rp14,696.03043552
|1 RAIL / PHP
₱52.55933254
|1 RAIL / EGP
￡E.45.28009358
|1 RAIL / BRL
R$5.45942922
|1 RAIL / CAD
C$1.28193494
|1 RAIL / BDT
৳108.9644699
|1 RAIL / NGN
₦1,389.85055404
|1 RAIL / UAH
₴38.0098192
|1 RAIL / VES
Bs47.512274
|1 RAIL / PKR
Rs249.8428446
|1 RAIL / KZT
₸476.07298548
|1 RAIL / THB
฿31.08019886
|1 RAIL / TWD
NT$29.69068896
|1 RAIL / CHF
Fr0.81577678
|1 RAIL / HKD
HK$6.97444324
|1 RAIL / MAD
.د.م9.04526122