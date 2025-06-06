Rain by Virtuals Fiyatı (RAIN)
Bugün için canlı Rain by Virtuals (RAIN) fiyatı, 0,00011036 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 110,27K USD. RAIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rain by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Rain by Virtuals fiyat değişimi -%5,87
- Dolaşımdaki arz: 999,12M USD.
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Gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0000236279.
Son 60 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,0004079148.
Son 90 gün içerisinde, Rain by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0,00006326747200337016.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%5,87
|30 Gün
|$ -0,0000236279
|-%21,40
|60 Gün
|$ +0,0004079148
|+%369,62
|90 Gün
|$ +0,00006326747200337016
|+%134,35
En güncel Rain by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,68
-%5,87
-%21,62
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
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|1 RAIN / VND
₫2,9041234
|1 RAIN / AUD
A$0,0001688508
|1 RAIN / GBP
￡0,0000805628
|1 RAIN / EUR
€0,0000960132
|1 RAIN / USD
$0,00011036
|1 RAIN / MYR
RM0,0004657192
|1 RAIN / TRY
₺0,0043349408
|1 RAIN / JPY
¥0,0158785968
|1 RAIN / RUB
₽0,0086489132
|1 RAIN / INR
₹0,009468888
|1 RAIN / IDR
Rp1,7799997508
|1 RAIN / KRW
₩0,149741966
|1 RAIN / PHP
₱0,0061459484
|1 RAIN / EGP
￡E.0,0054782704
|1 RAIN / BRL
R$0,0006158088
|1 RAIN / CAD
C$0,0001500896
|1 RAIN / BDT
৳0,0134893028
|1 RAIN / NGN
₦0,1721682216
|1 RAIN / UAH
₴0,0045733184
|1 RAIN / VES
Bs0,01081528
|1 RAIN / PKR
Rs0,0311391776
|1 RAIN / KZT
₸0,056305672
|1 RAIN / THB
฿0,0035944252
|1 RAIN / TWD
NT$0,0032986604
|1 RAIN / AED
د.إ0,0004050212
|1 RAIN / CHF
Fr0,0000904952
|1 RAIN / HKD
HK$0,0008652224
|1 RAIN / MAD
.د.م0,001009794
|1 RAIN / MXN
$0,002113394