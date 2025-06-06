Rainmaker Games Fiyatı (RAIN)
Bugün için canlı Rainmaker Games (RAIN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 16,97K USD. RAIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Rainmaker Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Rainmaker Games fiyat değişimi -%26,59
- Dolaşımdaki arz: 444,47M USD.
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Gün içerisinde, Rainmaker Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rainmaker Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rainmaker Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rainmaker Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%26,59
|30 Gün
|$ 0
|-%65,59
|60 Gün
|$ 0
|-%92,89
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Rainmaker Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%4,72
-%26,59
-%22,35
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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