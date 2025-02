Ratatoot (RAT) Nedir?

The Story of Ratatoot Ratatoot is a washed-up degen rat who YOLO’d his entire bag aping into animal coins and rug-pulling politicians. Now he’s broke af, living in a cardboard box, but planning his comeback with his own meme token. Will he moon or stay rekt in the rat race forever? This is a meme and fun project that we believe many can relate to, and we want to build a welcoming community where everyone can share jokes, enjoy memes, and laugh together.

