Bugünkü Ratecoin Fiyatı

Bugünkü Ratecoin (RATE) fiyatı $ 0,00000557 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RATE / USD dönüşüm oranı RATE başına $ 0,00000557 şeklindedir.

Ratecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.382,38 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 966,52M RATE şeklindedir. Son 24 saat içinde RATE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00027461 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000557 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RATE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ratecoin (RATE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,38K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,38K Dolaşım Arzı 966,52M Toplam Arz 966.517.002,76464

