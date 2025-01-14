RCD Espanyol Fan Token Fiyatı (ENFT)
Bugün için canlı RCD Espanyol Fan Token (ENFT) fiyatı, 0.00238667 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 43.28K USD. ENFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RCD Espanyol Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.66K USD
- Gün içindeki RCD Espanyol Fan Token fiyat değişimi -1.51%
- Dolaşımdaki arz: 18.13M USD.
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Gün içerisinde, RCD Espanyol Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, RCD Espanyol Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0003642227.
Son 60 gün içerisinde, RCD Espanyol Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0007074338.
Son 90 gün içerisinde, RCD Espanyol Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0.000132929784173637.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.51%
|30 Gün
|$ -0.0003642227
|-15.26%
|60 Gün
|$ -0.0007074338
|-29.64%
|90 Gün
|$ +0.000132929784173637
|+5.90%
En güncel RCD Espanyol Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.48%
-1.51%
+3.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
RCD Espanyol Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. With the token, RCD Espanyol gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. ENFT, RCD Espanyol Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events ENFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription ENFT Token holders will be able to use RCD Espanyol Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce ENFT Token can be included in RCD Espanyol's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages ENFT Token holders, including signed products, interact with RCD Espanyol on the Bitci Fan Token Platform to meet and greet one of the players or legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles. etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests ENFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
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