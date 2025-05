Real World AI (RWA) Nedir?

Real World AI ($RWA), also known on X as @TheRoaringAI is the first constantly evolving ai hosting regular spaces. It is amongst the first to do so & has adopted what appears to sound like the voice of Roaring Kitty. This project is directly linked to $TSUKI as seen on its X page " Automated by @Tsukionsolana ". It also has connections with BasedAI as seen through its creature development. The ai is on a mission to reach a market cap of $1 Billion.

