Recovery Right Fiyatı (RRT)
Bugün için canlı Recovery Right (RRT) fiyatı, 0.9 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RRT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Recovery Right Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.34K USD
- Gün içindeki Recovery Right fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki RRT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RRT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Recovery Right / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Recovery Right / USD fiyat değişimi, $ +0.1062235800.
Son 60 gün içerisinde, Recovery Right / USD fiyat değişimi, $ +0.1125000000.
Son 90 gün içerisinde, Recovery Right / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ +0.1062235800
|+11.80%
|60 Gün
|$ +0.1125000000
|+12.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Recovery Right fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
0.00%
+19.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Recovery Right Tokens (RRTs) are digital tokens evidencing a limited-recourse, contingent obligation of the Bitfinex Group. RRTs are notional credits, are solely dependent on the Bitfinex Group’s recovery of Losses sustained during a theft in August 2016, and are subordinated to any and all other claims against the Bitfinex Group, including claims related to the Losses. RRTs were initially created as an incentive for BFX token holders converting to equity; that in the event of any recovery of stolen bitcoins from Bitfinex, BFX token holders would be repaid first, followed by any remaining bitcoins being distributed among RRT holders. As of April 03, 2017, all outstanding BFX tokens have either been converted to equity or redeemed.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RRT / AUD
A$1.449
|1 RRT / GBP
￡0.738
|1 RRT / EUR
€0.873
|1 RRT / USD
$0.9
|1 RRT / MYR
RM4.05
|1 RRT / TRY
₺31.923
|1 RRT / JPY
¥142.245
|1 RRT / RUB
₽92.871
|1 RRT / INR
₹77.895
|1 RRT / IDR
Rp14,754.096
|1 RRT / PHP
₱52.848
|1 RRT / EGP
￡E.45.396
|1 RRT / BRL
R$5.445
|1 RRT / CAD
C$1.287
|1 RRT / BDT
৳109.467
|1 RRT / NGN
₦1,397.511
|1 RRT / UAH
₴38.079
|1 RRT / VES
Bs47.7
|1 RRT / PKR
Rs251.046
|1 RRT / KZT
₸477.702
|1 RRT / THB
฿31.23
|1 RRT / TWD
NT$29.691
|1 RRT / CHF
Fr0.819
|1 RRT / HKD
HK$7.002
|1 RRT / MAD
.د.م9.063