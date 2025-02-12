Red The Mal Logosu

Red The Mal Fiyatı (RED)

USD

Red The Mal (RED) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00095648
$0.00095648$0.00095648
-6.80%(1D)

Bugünkü Red The Mal (RED) Fiyatı

Bugün için canlı Red The Mal (RED) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RED / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Red The Mal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 310.38 USD
- Gün içindeki Red The Mal fiyat değişimi -6.83%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Red The Mal (RED) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Red The Mal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Red The Mal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Red The Mal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Red The Mal / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-6.83%
30 Gün$ 0-16.14%
60 Gün$ 0-49.09%
90 Gün$ 0--

Red The Mal (RED) Fiyat Analizi

En güncel Red The Mal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103384
$ 0.00103384$ 0.00103384

$ 0.062708
$ 0.062708$ 0.062708

-0.59%

-6.83%

-10.91%

Red The Mal (RED) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 310.38
$ 310.38$ 310.38

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Red The Mal (RED) Nedir?

About Red The Mal Myro is the dog of “Raj” the founder of Solana. Red The Mal is Myro the dog’s best friend $RED is designed to encourage the use of blockchain technology to the point that it feels like a walk in the park and also meet the growing demand for dog-themed Memes across blockchains especially on SOL and hopes to be the best friend of everyone on SOL and guide through the Web3 experience. Community of Crypto Degens: We're a pack, a tribe, a family. United by our love for memes and our passion for crypto, we're not just investors; we're meme warriors, riding the waves of the market with a smile on our faces and a meme in our hearts.

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Red The Mal (RED) Kaynağı

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RED Varlığından Yerel Para Birimlerine

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