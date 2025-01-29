Reign of Terror Fiyatı (REIGN)
Bugün için canlı Reign of Terror (REIGN) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. REIGN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Reign of Terror Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.07 USD
- Gün içindeki Reign of Terror fiyat değişimi -0.03%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki REIGN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, REIGN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Reign of Terror / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Reign of Terror / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Reign of Terror / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Reign of Terror / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.03%
|30 Gün
|$ 0
|-20.66%
|60 Gün
|$ 0
|-32.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Reign of Terror fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-0.03%
+0.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Experience the cyberpunk world of Reign of Terror through three thrilling games: Awakening for unlocking vaults and win huge prizes, Uprising for leveling up and fusing agents to access higher rarities, and the full game: the premiere XCOM meets MMORPG-style tactical RPG where you establish your cyberpunk stronghold with your various squads of agents each with special skills and classes. What makes your project unique? - Participate in escalating tactical and strategic turn-based battles - Level up and ascend your agents to gain new powers and skins - Collect agents and run the right squad for the right mission - Craft weapons, items and equipment and use or sell them on the marketplace - PvP in asynchronous combat with matchmaking History of your project. [DONE] November 8 - NFT PFP Genesis Drop on Fractal [DONE] November 14 - NFT PFP Community Reveal [DONE] November 29 - Reign of Terror: Awakening Released [DONE] February 16 - First Launchpad Sales with StarLaunch and Solanium [DONE] April 12 - TGE + $REIGN Token Listing What’s next for your project? [End April] Awakening Vault Challenge (Community Board Game w/ Grand Prizes) - currently in testnet [Late May] Uprising (Web3 3D Free-to-Play RPG) [Q3 2023] Reign of Terror (SRPG Game 3 within the Reign of Terror World) Public Vertical Slice What can your token be used for? - Stake your NFTs in RoT: Awakening for Intel to run missions as well as participating in our large community map full of rewards - Fuse your agents and gear in RoT: Uprising to increase their rarities for increased power and rewards - Participate in a full in-game economy in our full game - Fuse agents and items together on chain to increase both its rarity and power on chain - Stake for multiple in-game benefits
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 REIGN / AUD
A$--
|1 REIGN / GBP
￡--
|1 REIGN / EUR
€--
|1 REIGN / USD
$--
|1 REIGN / MYR
RM--
|1 REIGN / TRY
₺--
|1 REIGN / JPY
¥--
|1 REIGN / RUB
₽--
|1 REIGN / INR
₹--
|1 REIGN / IDR
Rp--
|1 REIGN / PHP
₱--
|1 REIGN / EGP
￡E.--
|1 REIGN / BRL
R$--
|1 REIGN / CAD
C$--
|1 REIGN / BDT
৳--
|1 REIGN / NGN
₦--
|1 REIGN / UAH
₴--
|1 REIGN / VES
Bs--
|1 REIGN / PKR
Rs--
|1 REIGN / KZT
₸--
|1 REIGN / THB
฿--
|1 REIGN / TWD
NT$--
|1 REIGN / CHF
Fr--
|1 REIGN / HKD
HK$--
|1 REIGN / MAD
.د.م--