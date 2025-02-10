Renzo Restaked REZ Fiyatı (EZREZ)
Bugün için canlı Renzo Restaked REZ (EZREZ) fiyatı, 0.01714189 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EZREZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Renzo Restaked REZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.44 USD
- Gün içindeki Renzo Restaked REZ fiyat değişimi +0.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Renzo Restaked REZ / USD fiyat değişimi, $ +0.00011955.
Son 30 gün içerisinde, Renzo Restaked REZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Renzo Restaked REZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Renzo Restaked REZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00011955
|+0.70%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Renzo Restaked REZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.28%
+0.70%
-30.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.
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