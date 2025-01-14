Resolv RLP Fiyatı (RLP)
Bugün için canlı Resolv RLP (RLP) fiyatı, 1.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.16M USD. RLP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Resolv RLP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 85.98K USD
- Gün içindeki Resolv RLP fiyat değişimi -0.53%
- Dolaşımdaki arz: 62.50M USD.
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Gün içerisinde, Resolv RLP / USD fiyat değişimi, $ -0.006067510262779.
Son 30 gün içerisinde, Resolv RLP / USD fiyat değişimi, $ +0.0082694460.
Son 60 gün içerisinde, Resolv RLP / USD fiyat değişimi, $ +0.0527507640.
Son 90 gün içerisinde, Resolv RLP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.006067510262779
|-0.53%
|30 Gün
|$ +0.0082694460
|+0.73%
|60 Gün
|$ +0.0527507640
|+4.63%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Resolv RLP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.32%
-0.53%
-0.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;
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|1 RLP / AUD
A$1.8354
|1 RLP / GBP
￡0.9234
|1 RLP / EUR
€1.1058
|1 RLP / USD
$1.14
|1 RLP / MYR
RM5.1414
|1 RLP / TRY
₺40.4472
|1 RLP / JPY
¥179.322
|1 RLP / RUB
₽117.1122
|1 RLP / INR
₹98.9178
|1 RLP / IDR
Rp18,688.5216
|1 RLP / PHP
₱66.8382
|1 RLP / EGP
￡E.57.5814
|1 RLP / BRL
R$6.9426
|1 RLP / CAD
C$1.6302
|1 RLP / BDT
৳138.567
|1 RLP / NGN
₦1,767.4332
|1 RLP / UAH
₴48.336
|1 RLP / VES
Bs60.42
|1 RLP / PKR
Rs317.718
|1 RLP / KZT
₸605.4084
|1 RLP / THB
฿39.5238
|1 RLP / TWD
NT$37.7568
|1 RLP / CHF
Fr1.0374
|1 RLP / HKD
HK$8.8692
|1 RLP / MAD
.د.م11.5026