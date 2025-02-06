Return Finance Lido stETH Fiyatı (RFSTETH)
Bugün için canlı Return Finance Lido stETH (RFSTETH) fiyatı, 0.03715578 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 102.43K USD. RFSTETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Return Finance Lido stETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Return Finance Lido stETH fiyat değişimi +1.84%
- Dolaşımdaki arz: 2.76M USD.
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Gün içerisinde, Return Finance Lido stETH / USD fiyat değişimi, $ +0.00067185.
Son 30 gün içerisinde, Return Finance Lido stETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Return Finance Lido stETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Return Finance Lido stETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00067185
|+1.84%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Return Finance Lido stETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.83%
+1.84%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.
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